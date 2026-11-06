Москве и Подмосковью в ближайшую неделю не грозят мощные метели и ураганные ветры, которые обрушились на Сибирь, Урал и Поволжье. Пока в восточных регионах России бушует непогода, столичный регион останется под влиянием более спокойных атмосферных процессов. Об этом «Ридусу» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Вероятность этого до середины ноября практически нулевая. Всё-таки у нас преобладают другие процессы», — объяснил синоптик.

Причиной резкого ухудшения погоды Шувалов назвал мощный циклон, сформировавшийся над северной частью Каспийского моря. Постепенно атмосферный вихрь усилился и распространил своё влияние на Урал и Среднее Поволжье, принеся туда обильные осадки и сильный ветер.

Однако до Центральной России этот погодный сценарий, по прогнозу специалиста, не доберётся. В Москве и соседних областях ситуацию будет определять антициклон, который медленно перемещается из Западной Европы к югу европейской части страны, а затем в направлении Казахстана.

«И поэтому подобного рода экстремальных явлений в средней полосе России до конца следующей недели не ожидается», — подчеркнул метеоролог.

При этом Шувалов предупредил, что полностью исключать ноябрьские вьюги и гололедицу в столичном регионе нельзя. С приближением календарной зимы погода продолжит меняться, а краткосрочные прогнозы потребуют уточнения.

Хотя сильных метелей не прогнозируется, 12 ноября возможны обычные смешанные осадки — подробности в прогнозе Life.ru.