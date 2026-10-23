«Синий успокаивает, красный будоражит»: Россиянам подсказали лайфхаки для борьбы с хандрой

Ежедневная ходьба и яркие детали в одежде помогут справиться с осенней сонливостью и упадком сил, рассказала доцент РГПУ имени А. И. Герцена Елена Колтыгина. По её словам, на самочувствие влияет не только физическая активность, но и то, что человек видит и слышит вокруг.

«Спасает и яркая одежда: жёлтый оттенок повышает тонус (недаром лидеры велогонок надевают такие майки), зелёный ассоциируется со здоровьем, синий успокаивает, а красный будоражит», — отметила собеседница «Радио 1».

Сделать повседневную среду приятнее помогает и видеоэкология. Важно обращать внимание на красивые исторические здания, красочные фасады и купола храмов по дороге на работу. Из звукового сопровождения эксперт рекомендовала классическую музыку.

Ещё один доступный способ взбодриться — добавить движения в привычный маршрут. Например, выйти из транспорта на остановку раньше или подняться домой по лестнице. Прогулки специалист посоветовала планировать на светлые часы.