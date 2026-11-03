Синоптик предупредил о первом снежном покрове в сантиметр в Москве 4 ноября
Московский кремль в снежное время года. Обложка © Life.ru
Один сантиметр снега может выпасть в Москве уже 4 ноября, сформировав первый снежный покров этой осени. Однако зимняя погода задержится в столице ненадолго. Об этом «Москве 24» рассказал синоптик Евгений Тишковец.
По словам специалиста, снежный покров продержится максимум до конца текущей недели. Уже на следующей неделе в столичный регион вернётся потепление, которое приведёт к полному таянию снега. При этом ноябрь в Москве в целом ожидается теплее обычного. Согласно прогнозу Тишковца, среднемесячная температура превысит климатическую норму примерно на два градуса.
Синоптик назвал предстоящее похолодание лишь «пробой пера» зимы.
Будет ли снег задерживаться на поверхности при следующей волне осадков 12 ноября, разбираем в отдельном материале.
Ранее Life.ru сообщал о первом снеге в Москве и Подмосковье 3 ноября. По словам синоптика Михаила Леуса, осадки зафиксировали в районе Ново-Иерусалима и Шереметьева, а также в Зеленограде и Истре. Специалист предупредил, что 4 ноября местами может сформироваться временный снежный покров высотой до двух сантиметров, однако вскоре он растает.