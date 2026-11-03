Один сантиметр снега может выпасть в Москве уже 4 ноября, сформировав первый снежный покров этой осени. Однако зимняя погода задержится в столице ненадолго. Об этом «Москве 24» рассказал синоптик Евгений Тишковец.

По словам специалиста, снежный покров продержится максимум до конца текущей недели. Уже на следующей неделе в столичный регион вернётся потепление, которое приведёт к полному таянию снега. При этом ноябрь в Москве в целом ожидается теплее обычного. Согласно прогнозу Тишковца, среднемесячная температура превысит климатическую норму примерно на два градуса.

Синоптик назвал предстоящее похолодание лишь «пробой пера» зимы.

Будет ли снег задерживаться на поверхности при следующей волне осадков 12 ноября, разбираем в отдельном материале.