Синоптики поспорили о сюрпризах погоды в Петербурге предстоящей зимой

Предстоящая зима в Санкт-Петербурге разделила мнения синоптиков: одни ожидают мягкую погоду с частыми оттепелями, другие допускают сильные морозы и снежные бури. Первый сценарий связывают с влиянием Эль-Ниньо.

Оно может принести сырость и потепление на европейскую территорию России, Урал и в Западную Сибирь. Тёплую и влажную зиму в большинстве российских регионов прогнозирует ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его оценке, исключением станут арктическая зона, север Сибири и Чукотка. Там ожидаются обильные снегопады, местами возможна чёрная пурга — метель, при которой видимость падает практически до нуля.

Климатолог Николай Терешонок, в свою очередь, допускает умеренно тёплый сезон с температурой в пределах привычной нормы. Оценки специалистов приводит 78.ru.

Тем временем главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова опровергла примету о рябине и зиме. По её словам, отсутствие ягод не предвещает мягкую погоду.