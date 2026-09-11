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Опубликовано 11 сентября, 07:55

«‎Ситуация наихудшая за 4 года»: В Раде сделали болезненное признание после событий в Киеве

Депутат Рады Горбенко: Киев оказался в худших условиях с 2022 года

Обложка © threads (Соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / jerusalemdavid777

Обложка © threads (Соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / jerusalemdavid777

Положение Киева и прифронтовых регионов Украины ухудшилось до критического уровня с начала конфликта в 2022 году. Такое заявление сделал народный депутат Верховной рады Руслан Горбенко. Он констатировал, что за последние четыре года ситуация в столице и Киевской области стала наихудшей из-за неспособности украинской стороны вовремя реагировать на новые военные вызовы. Основной проблемой парламентарий назвал появление и активное применение реактивных беспилотников.

Кризис обострился после очередного группового удара Вооружённых сил России по объектам военной промышленности, логистическим центрам и инфраструктуре обеспечения ВСУ. В Киеве и области российские военные поразили дата-центр «Би-мобайл», отвечавший за обработку разведданных и работу армейского сетевого оборудования, а также крупный логистический центр «Гостомель».

«Что касается прифронтовых общин и областей, сюда я бы уже включил Киев и Киевскую область, то тут ситуация за последние четыре года наихудшая», — резюмировал депутат Верховной рады.

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Российская армия регулярно наносит высокоточные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины, подчеркивая, что гражданская инфраструктура не является целью атак. Массированное применение модернизированных ударных БПЛА со скоростными реактивными двигателями значительно усложнило работу украинских систем противовоздушной обороны вглубь страны. Сейчас Киев и Днепропетровск полыхают после ударов ВС РФ по АЗС и складам.

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Андрей Бражников
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