СК начал проверку после травмы позвоночника у школьника на физкультуре в Крыму

Следственный комитет начал проверку после тяжёлой травмы 12-летнего школьника на уроке физкультуры в Симферопольском районе Крыма. По данным ведомства, ребёнку потребовалась госпитализация. Проверка проводится по статье о халатности, следователи намерены оценить действия учеников и педагогов.

Инцидент произошёл в школе села Клёновка. По словам матери мальчика, из-за проблем со зрением он относится к особой группе здоровья и на физкультуре вместо выполнения упражнений занимался письменными заданиями, сидя на скамейке.

Женщина утверждает, что во время одного из уроков к её сыну подбежал сверстник, положил руки ему на плечи и оттолкнулся, используя мальчика как опору для прыжка. После этого у школьника диагностировали компрессионные переломы пяти грудных позвонков. Несколько месяцев ребёнок, по словам матери, провёл дома в корсете. Она также утверждает, что после случившегося зрение сына ухудшилось ещё примерно на 20%. Эти подробности официально пока не подтверждены.

Семья также рассказывала, что первоначально полиция не стала возбуждать уголовное дело. Теперь обстоятельства произошедшего устанавливает Следственный комитет.

Параллельно собственную проверку начала прокуратура Крыма. Надзорное ведомство намерено установить обстоятельства происшествия и проверить, соблюдались ли требования законодательства при организации образовательного процесса. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Директор школы публично ситуацию пока не комментировала.