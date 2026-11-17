Следственный комитет попросил суд заключить под стражу девушку, обвиняемую в покушении на журналиста и бывшего советника экс-премьера Украины Николая Азарова Сергея Заворотного. Фигурантке уже официально предъявлено обвинение. Об этом сообщили в СК России.

На допросе обвиняемая рассказала, что в июле 2026 года ей позвонил неизвестный. Собеседник заявил, будто на её имя открыто множество иностранных счетов, через которые проходят крупные суммы на финансирование ВСУ. После этого девушка стала выполнять указания анонимных кураторов.

По данным следствия, по их заданию она откопала спрятанный пакет со взрывным устройством. При этом собеседники уверяли её, что внутри находится обычный GPS-трекер. Девушка привезла находку в Москву и закрепила под днищем автомобиля Заворотного. Впоследствии устройство было дистанционно приведено в действие.

Теперь суду предстоит решить вопрос об избрании обвиняемой меры пресечения. На момент сообщения СК решение о заключении под стражу ещё не было объявлено.

Ранее Life.ru сообщал, что задержанная по делу о подрыве машины Заворотного считала установленное устройство GPS-трекером и узнала о взрыве из новостей. Покушение произошло 13 ноября на Кировоградской улице в Москве. Журналист получил тяжёлые травмы и был госпитализирован.