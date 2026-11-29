СК раскрыл мотив убийства 14-летней школьницы в Карелии
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Мотивом убийства 14-летней школьницы в Карелии стала личная неприязнь к ней со стороны её 16-летнего знакомого. К такому выводу пришли сотрудники регионального следственного управления СК России.
Подросток нанёс девочке множественные ножевые ранения, от которых она скончалась. Сейчас следователи выясняют обстоятельства, предшествовавшие преступлению, а также причины и условия, которые ему способствовали. Ход расследования уголовного дела взяла на контроль прокуратура Питкярантского района.
«Установлено, что деяние совершено подростком на почве личных неприязненных отношений. Находясь в лесном массиве, подозреваемый нанёс потерпевшей множественные удары ножом в область жизненно важных органов, что привело к её гибели», — говорится в сообщении.
Напомним, школьницу разыскивали с 27 ноября. На следующий день её тело обнаружили в лесополосе посёлка Юляристиоя. Правоохранители задержали знакомого погибшей, который впоследствии признал свою вину. Подростки не состояли в романтических отношениях.