Мотивом убийства 14-летней школьницы в Карелии стала личная неприязнь к ней со стороны её 16-летнего знакомого. К такому выводу пришли сотрудники регионального следственного управления СК России.

Подросток нанёс девочке множественные ножевые ранения, от которых она скончалась. Сейчас следователи выясняют обстоятельства, предшествовавшие преступлению, а также причины и условия, которые ему способствовали. Ход расследования уголовного дела взяла на контроль прокуратура Питкярантского района.

«Установлено, что деяние совершено подростком на почве личных неприязненных отношений. Находясь в лесном массиве, подозреваемый нанёс потерпевшей множественные удары ножом в область жизненно важных органов, что привело к её гибели», — говорится в сообщении.