Все члены экипажа и пассажиры Ан-12, который разбился возле села Ягуново в Кемеровской области, погибли. Военные следователи СК России возбудили уголовное дело по статье 351 УК РФ — о нарушении правил полётов или подготовки к ним.

По данным ведомства, самолёт потерпел крушение 17 ноября во время полёта. Число людей на борту в сообщении не уточняют, по данным Минобороны, погибли 19 человек.

«17 ноября 2026 года при выполнении полёта самолет АН-12 потерпел крушение в районе села Ягуново Кемеровской области – Кузбасса», — сообщает Следственный комитет.

Причины и детали авиакатастрофы сейчас устанавливают.