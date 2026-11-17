СК возбудил дело после крушения Ан-12 в Кузбассе
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Все члены экипажа и пассажиры Ан-12, который разбился возле села Ягуново в Кемеровской области, погибли. Военные следователи СК России возбудили уголовное дело по статье 351 УК РФ — о нарушении правил полётов или подготовки к ним.
По данным ведомства, самолёт потерпел крушение 17 ноября во время полёта. Число людей на борту в сообщении не уточняют, по данным Минобороны, погибли 19 человек.
«17 ноября 2026 года при выполнении полёта самолет АН-12 потерпел крушение в районе села Ягуново Кемеровской области – Кузбасса», — сообщает Следственный комитет.
Причины и детали авиакатастрофы сейчас устанавливают.
Ранее Life.ru сообщал о катастрофе самолёта под Кемеровом. По предварительным данным, Ан-12 следовал из Новосибирска в Канск транзитом через Кузбасс. На месте падения вспыхнул пожар, который сотрудники МЧС потушили. Полиция оцепила территорию.
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