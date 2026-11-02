В Тверской области возбудили уголовное дело после крушения самодельного воздушного судна, в результате которого погиб человек. Расследование ведёт Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Место крушения автожира под Тверью. Видео © Telegram / Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

«По факту крушения воздушного судна в Тверской области Западным МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 263 УК РФ», — говорится в заявлении.

Дело квалифицировано по статье о нарушении правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть человека. Следователи назначили экспертизы и приступили к первоначальным следственным действиям.

Напомним, в Тверской области разбился автожир, в результате происшествия погиб человек. Позднее региональная транспортная прокуратура опубликовала фотографию разбившегося судна. Трагедия произошла 1 ноября 2026 года ближе к 13 часам в деревне Каюрово Тверской области. На место ЧП выезжал транспортный прокурор Константин Волков. Сейчас ведомство выясняет, соблюдались ли требования законодательства о безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.