СК завёл дело из-за угроз школьника изнасиловать 24-летнюю учительницу на Урале
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В Екатеринбурге следователи возбудили уголовное дело в отношении восьмиклассника, который подозревается в угрозах изнасилованием в адрес 24-летней учительницы по английскому языку. Об этом сообщается на сайте СК РФ. Дело также взял на личный контроль глава ведомства Александр Бастрыкин.
«Следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — сказано в тексте.
Напомним, восьмиклассник год угрожал изнасилованием 24-летней учительнице по английскому языку из Екатеринбурга. Он срывал уроки, обзывался и даже испачкал плевками дверь её школьного кабинета. Одноклассницы также страдали от хулигана. Он называл их «проститутками» и плевался в них. Руководство учебного заведения не принимало мер по защите учительницы на протяжении года. Преподавательница была вынуждена уволиться. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека вступился за пострадавшую.
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