СК завёл дело из-за угроз школьника изнасиловать 24-летнюю учительницу на Урале

В Екатеринбурге следователи возбудили уголовное дело в отношении восьмиклассника, который подозревается в угрозах изнасилованием в адрес 24-летней учительницы по английскому языку. Об этом сообщается на сайте СК РФ. Дело также взял на личный контроль глава ведомства Александр Бастрыкин.

Напомним, восьмиклассник год угрожал изнасилованием 24-летней учительнице по английскому языку из Екатеринбурга. Он срывал уроки, обзывался и даже испачкал плевками дверь её школьного кабинета. Одноклассницы также страдали от хулигана. Он называл их «проститутками» и плевался в них. Руководство учебного заведения не принимало мер по защите учительницы на протяжении года. Преподавательница была вынуждена уволиться. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека вступился за пострадавшую.