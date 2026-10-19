СКА расторг контракты с тремя помощниками бывшего тренера Ларионова

Петербургский СКА расстался со всеми помощниками бывшего главного тренера Игоря Ларионова. Клуб объявил о расторжении контрактов с Борисом Мироновым, Вадимом Епанчинцевым и Алексеем Терещенко по соглашению сторон.

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В обновлённый штаб временно войдёт наставник молодёжной команды «СКА-1946» Максим Семёнов. Он будет помогать Андрею Разину на тренировках и в ближайших матчах КХЛ в качестве ассистента главного тренера.

Кадровые перестановки последовали за серией неудач армейцев в регулярном чемпионате. В последней встрече петербуржцы уступили тольяттинской «Ладе» со счётом 0:1, потерпев пятое поражение подряд. После 15 матчей в активе СКА 17 очков и восьмое место в Западной конференции.

Ранее Life.ru сообщал о назначении Андрея Разина главным тренером СКА вместо Игоря Ларионова. До перехода в петербургский клуб специалист работал в магнитогорском «Металлурге». Ещё 6 октября руководство команды отстранило его от занимаемой должности. В минувшее воскресенье магнитогорцы объявили о расторжении контракта с Разиным. В тот же день СКА сообщил, что новым главным тренером станет именно он. После 15 матчей армейцы набрали 17 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.