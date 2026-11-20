В посёлке Дзержинск под Иркутском спасли дикую рысь, которая забралась на дерево возле здания Госавтоинспекции. Когда хищницу сняли и доставили к ветеринарам, выяснилось, что животное находится в крайне истощённом состоянии. Теперь лесную гостью будут лечить и откармливать в питомнике «К-9», сообщили представители организации в социальной сети «ВКонтакте».

Необычного посетителя заметили утром 20 ноября. Очевидцы сообщили о рыси, сидевшей на дереве неподалёку от подразделения ДПС. Прибывшие полицейские оцепили территорию, чтобы обеспечить безопасность людей и животного.

На помощь вызвали специалистов иркутского питомника «К-9». Вместе с ними приехала волонтёр Мария, имеющая опыт работы с оборудованием для дистанционного обездвиживания животных. Хищницу удалось безопасно поймать и доставить в приют.

Однако настоящий сюрприз ждал спасателей во время ветеринарного осмотра. Как выяснила врач Елена Иванова, рысь оказалась пожилой самкой с признаками сильного истощения. У животного отсутствует часть зубов, а из-за худобы буквально прощупываются кости.

«Один скелет, обтянутый шкурой», — так описали состояние хищницы в питомнике.

Специалисты пока не знают, почему лесная кошка оказалась настолько ослабленной и как давно она нормально не питалась. По их оценке, в нынешнем состоянии рысь не сможет самостоятельно охотиться и выживать в дикой природе.

Поэтому сотрудники «К-9» решили оставить животное под наблюдением ветеринаров. Сейчас главное — обеспечить хищнице полноценное питание и помочь восстановить силы. Дальнейшую судьбу рыси будут определять в зависимости от её состояния.

Представители питомника признались, что особенно опасались за безопасность животного: появление дикого хищника рядом с жилыми домами могло вызвать панику. Поэтому специалисты постарались приехать как можно быстрее.

В организации также призвали жителей не пытаться самостоятельно ловить, пугать или прогонять диких животных, оказавшихся в населённых пунктах. В подобных ситуациях необходимо обращаться к специалистам.

Ранее Life.ru рассказывал о раненом рысёнке, которого волонтёр обнаружил в тайге Иркутской области. Мужчина вылечил малышку, назвал Кирой и начал искать возможность передать её в заповедник.