Пони, которую считали уже мёртвой, попала в заботливые руки ветеринаров, и её преображение поражает

История лошадки по кличке Хайди, по словам волонтёров British Horse Society, — один из самых ужасающих случаев пренебрежения жизнью животного, с которым им только приходилось сталкиваться. Оттого её преображение кажется лишь более впечатляющим. Пони нашли в таком плохом состоянии, что очевидцы посчитали его мёртвым. Благо под скатавшейся шерстью и испещрённой ранами кожей всё ещё билось сердце.

Фото © Facebook / here4horses

Когда приехали спасатели, они встретились со сборщиком мёртвых животных, которого владелец попросил прийти и забрать её тело. "Он считал, что она уже мертва, ему было наплевать, пока она тут мучилась", — добавил мужчина British Horse Society

Хайди была очень больна. Она едва могла стоять, не то что ходить. Первые дни волонтёры боролись за её жизнь. Уровень белка в крови сильно упал, поэтому животному потребовалось серьёзное переливание плазмы. Когда состояние лошади стабилизировалось, специалисты продолжили лечение лошади. Восстановление было далеко не из лёгких.

Фото © Facebook / here4horses

У неё было слишком много язв, червей, паразитов и инфекций для хорошего восстановления. Ушли месяцы, чтобы Хайди выздоровела и её смогли выпускать погулять на выгоне British Horse Society

По словам добровольцев, которые работали с Хайди, у неё был весьма своенравный характер. Но, считают специалисты, именно это помогло ей выкарабкаться.

Фото © Facebook / here4horses