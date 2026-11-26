Военнослужащие группировки войск «Южная» эвакуировали из Константиновки в ДНР ещё 16 мирных жителей. Сейчас все спасённые находятся в безопасном районе, сообщает Минобороны России.

Российские бойцы эвакуировали ещё 16 жителей Константиновки. Видео © Telegram / Минобороны России

До начала эвакуации российские бойцы на протяжении длительного времени снабжали оставшихся в городе людей продуктами и питьевой водой. Как только погодные условия позволили организовать выезд, военнослужащие приступили к спасательной операции.

По данным Минобороны РФ, украинские военные пытались сорвать эвакуацию, атакуя людей беспилотниками. Несмотря на опасность, российским бойцам удалось вывести гражданских и оказать помощь раненым.

«Слава богу, добрались, всё нормально. Спасибо армии России, что такие ребята есть», — рассказали эвакуированные.

Военнослужащие продолжают оказывать помощь людям, которые ещё остаются в Константиновке.

Напомним, 17 ноября стало известно, что бойцы полка «Север-Ахмат» за короткое время эвакуировали из города почти 50 мирных жителей. А 23 ноября Минобороны РФ сообщило о спасении ещё девяти человек. Пожилых женщин, которые уже не могли самостоятельно передвигаться, военнослужащим пришлось нести на себе.