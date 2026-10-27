Подруга музыканта Kizaru заявила о его фиктивном браке с мужчиной ради ВНЖ

Беременная возлюбленная рэпера Kizaru Екатерина Плучевская обвинила его в домашнем насилии и заявила, что музыкант якобы заключил фиктивный брак с мужчиной ради получения вида на жительство в Испании. Подробностями девушка поделилась в соцсетях.

По словам Екатерины, артист неоднократно поднимал на неё руку. Девушка утверждает, что 22 октября попала в больницу Барселоны, где у неё диагностировали перелом таза. В подтверждение она опубликовала медицинские документы. Плучевская также рассказала об эпизодах насилия в январе и мае.

Возлюбленная музыканта утверждает, что в Испании против него расследуют дела о домашнем насилии и подделке документов для получения ВНЖ. Кроме того, она обнародовала переписку, в которой фигурирует долг более 120 тысяч евро, однако кому именно он принадлежит, неизвестно.

Сам Kizaru отреагировал на обвинения с сарказмом. В соцсетях он перечислил претензии, которые ему предъявляют, и заключил: «Получается, что я вообще чемпион».

Настоящее имя рэпера — Олег Нечипоренко. Он родился в Санкт-Петербурге, а в 2014 году переехал в Барселону на фоне уголовного дела, связанного с наркотиками. Популярность исполнитель получил благодаря своим трэп-композициям. В 2017 году он выпустил альбом «Яд», а в 2021-м записал совместную пластинку Bandana I с Big Baby Tape.

У музыканта и раньше возникали проблемы с законом. В 2022 году Life.ru рассказывал, что Kizaru сообщил о четырёхмесячном заключении в Германии. По словам самого артиста, его задержали сотрудники Интерпола. После освобождения рэпер вернулся к музыкальной деятельности.

Ранее Life.ru сообщал о новом скандале вокруг рэпера Джигана и Оксаны Самойловой. По информации Baza, блогерша не стала обращаться в полицию с заявлением на бывшего супруга из-за страха перед ним. История связана с сообщениями о предполагаемом происшествии в доме музыканта. Сам Джиган отрицает обвинения, а обстоятельства случившегося окончательно не установлены.