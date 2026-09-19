Словенец Тим Фарчник избран новым президентом Международного союза биатлонистов
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Словенец Тим Фарчник стал новым президентом Международного союза биатлонистов (IBU). Выборы прошли на конгрессе организации в немецком Берхтесгадене. Фарчник был единственным кандидатом на пост.
47-летний функционер сменил шведа Олле Далина, руководившего IBU с 2018 года. Далин покинул должность после двух четырёхлетних президентских сроков и не мог вновь баллотироваться из-за установленного ограничения.
Фарчник хорошо знаком с работой организации: в 2022 году он вошёл в исполком IBU. До этого словенец много лет занимался организацией биатлонных соревнований в Поклюке, в том числе участвовал в подготовке чемпионата мира 2021 года.
Одним из вопросов, с которыми предстоит работать новому руководству IBU, остаётся отстранение российских биатлонистов. Союз биатлонистов России оспаривает ограничения в Спортивном арбитражном суде (CAS).
При этом вопрос о восстановлении членства Союза биатлонистов России не был вынесен на голосование нынешнего конгресса. Делегатам представили доклад мониторинговой группы о ситуации вокруг российской и белорусской федераций, отстранённых решением конгресса IBU в 2022 году.
Ранее глава ОКР и министр спорта России Михаил Дегтярёв назвал международные федерации биатлона и лёгкой атлетики самыми «отмороженными». По его словам, они занимают наиболее непримиримую позицию в отношении российских спортсменов.
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