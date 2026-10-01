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Опубликовано 1 октября, 15:04

«Слухи преувеличены»: Глава Fire Point Штилерман вышел на связь после сообщения о покушении на него

Штилерман назвал преувеличенными слухи о гибели охранника при покушении на него

Обложка © Х / DenShtilierman

Обложка © Х / DenShtilierman

Совладелец и главный конструктор украинской оборонной компании Fire Point Денис Штилерман назвал преувеличенными сообщения о гибели своего охранника после предполагаемого покушения под Киевом. При этом саму информацию о попытке покушения на него он прямо не опроверг.

«Слухи о моей гибели или гибели моих охранников немного преувеличены», — написал Штилерман в соцсети X.

Дроны на миллиарды: Сколько украинская Fire Point заработала на госконтрактах за два года
Дроны на миллиарды: Сколько украинская Fire Point заработала на госконтрактах за два года

Ранее сообщалось, что писал о сообщении о покушении на Штилермана под Киевом. Военный журналист Сергей Ауслендер со ссылкой на свой источник утверждал, что совладелец Fire Point получил лёгкое ранение, один из его охранников погиб, а нападавшие были ликвидированы. Сам журналист сразу оговаривал, что информация требует дополнительной проверки.

Life.ru также рассказывал, что представляет собой Fire Point и какие ракеты и беспилотники производит компания. Среди её разработок — дальнобойные БПЛА FP-1 и FP-2, крылатая ракета FP-5 «Фламинго» и проекты баллистических ракет.

Все о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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