«Слухи преувеличены»: Глава Fire Point Штилерман вышел на связь после сообщения о покушении на него

Совладелец и главный конструктор украинской оборонной компании Fire Point Денис Штилерман назвал преувеличенными сообщения о гибели своего охранника после предполагаемого покушения под Киевом. При этом саму информацию о попытке покушения на него он прямо не опроверг.

«Слухи о моей гибели или гибели моих охранников немного преувеличены», — написал Штилерман в соцсети X.

Ранее сообщалось, что писал о сообщении о покушении на Штилермана под Киевом. Военный журналист Сергей Ауслендер со ссылкой на свой источник утверждал, что совладелец Fire Point получил лёгкое ранение, один из его охранников погиб, а нападавшие были ликвидированы. Сам журналист сразу оговаривал, что информация требует дополнительной проверки.

Life.ru также рассказывал, что представляет собой Fire Point и какие ракеты и беспилотники производит компания. Среди её разработок — дальнобойные БПЛА FP-1 и FP-2, крылатая ракета FP-5 «Фламинго» и проекты баллистических ракет.