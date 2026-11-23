Никита Джигурда впервые вышел на связь после экстренной госпитализации с инфарктом и записал видеообращение из реанимации. 65-летний артист признался, что перенёс обширный инфаркт на ногах и до последнего не разрешал супруге Марине Анисиной вызывать скорую помощь. По словам шоумена, врачи назвали чудом то, что он остался жив.

Перенёсший инфаркт Никита Джигурда вышел на связь из больницы. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / instadzhigurda

«Врачи: чудо, что живой. Перед операцией выкладываю это видео», — написал Джигурда, объяснив, что ускорил запись, поскольку сейчас говорит медленно и хотел уложиться в три минуты.

Артист рассказал, что долго отказывался от медицинской помощи, несмотря на ухудшение самочувствия. Решающий момент наступил, когда ему стало тяжело дышать. Тогда Анисина самостоятельно вызвала скорую. Прибывшие медики оказали Джигурде помощь и сделали электрокардиограмму, которая, по его словам, показала обширный инфаркт передней стенки сердца.

Сейчас шоумен находится в реанимации. Он поблагодарил всех, кто переживает за его здоровье, но признался, что пока слишком слаб, чтобы отвечать на многочисленные звонки и сообщения.

Несмотря на тяжёлое состояние, Джигурда не изменил своему привычному философскому настрою. Он заявил, что, судя по всему, ему ещё рано уходить из жизни, и завершил обращение рассуждениями о смерти и существовании человека.

«Смерти нет! Есть смена мерности... Мы в матрице. И она мне не нравится!» — написал артист.

Между тем Анастасия Волочкова сообщила, что Джигурде уже провели стентирование. По словам балерины, артист находится в сознании и получает необходимую медицинскую помощь.

Ранее Life.ru сообщал, что Джигурду доставили в реанимацию с инфарктом утром 23 ноября. Тогда Марина Анисина рассказала, что у супруга резко повысилось давление, однако он долго не соглашался на вызов врачей.