Российские войска нанесли удары по военным аэродромам и объектам энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ. Всего, согласно суточной сводке Минобороны России, поражены цели в 146 районах.

В операции задействовали авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию. Под удары «смертоносного русского квартета» также попали цеха по сборке дронов, площадки их хранения и запуска, места временного размещения украинских подразделений и иностранных наёмников.

«Уничтожены три пусковые установки противокорабельного ракетного комплекса «Нептун», — говорится в сводке оборонного ведомства в «Максе».

Кроме того, за минувшие сутки российские средства ПВО сбили 1612 беспилотников самолётного типа. Подразделения группировки войск «Восток» установили контроль над населённым пунктом Коломийцы в Днепропетровской области.