«Смертоносный русский квартет» в деле: Какие объекты в 139 районах Украины настигла кара
Минобороны: Авиация и артиллерия поразили военные цели в 139 районах Украины
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Российские войска за минувшие сутки нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах Вооружённых сил Украины. Под поражение также попали места запуска беспилотников и пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Для поражения целей задействовали «смертоносный русский квартет» — оперативно-тактическую авиацию, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерию. Согласно суточной сводке ведомства, удары наносились в 139 районах.
«Нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам запуска беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 139 районах», — перечислили в сводке Минобороны цели.
Конкретные населённые пункты, расположение поражённых объектов и масштабы повреждений в приведённой части сводки не уточняются.
Ранее, 27 октября, Life.ru сообщал об ударах российских войск по транспортной инфраструктуре и складам боеприпасов ВСУ. Тогда Минобороны заявило о поражении производственных цехов, мест хранения беспилотников и пунктов временной дислокации украинских подразделений в 148 районах. Кроме того, 25 октября российские военные нанесли удары по энергетическим объектам и площадкам запуска дронов ВСУ.
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