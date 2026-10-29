«Смертоносный русский квартет» в деле: Какие объекты в 139 районах Украины настигла кара

Российские войска за минувшие сутки нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах Вооружённых сил Украины. Под поражение также попали места запуска беспилотников и пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Для поражения целей задействовали «смертоносный русский квартет» — оперативно-тактическую авиацию, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерию. Согласно суточной сводке ведомства, удары наносились в 139 районах.

«Нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам запуска беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 139 районах», — перечислили в сводке Минобороны цели.

Конкретные населённые пункты, расположение поражённых объектов и масштабы повреждений в приведённой части сводки не уточняются.