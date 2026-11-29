Актриса Светлана Крючкова резко высказалась о молодых режиссёрах, которые стремятся эпатировать зрителя. Она привела в пример «Шляпу» в БДТ. В основу спектакля легла книга невролога. Артистку удивило, с каким восторгом молодая публика принимает постановку, в которой то и дело заходит речь о венерических заболеваниях.

«Молодые режиссёры убили театр, что они там показывают? Такое можно смотреть только под стакан водки или под два», — возмутилась собеседница kp.ru.

На встрече с читателями 76-летняя звезда рассказала, что на год взяла паузу в работе в БДТ. Перед публикой она сейчас выступает с поэтическими программами. В кино актриса продолжает сниматься. В «Войне и мире» Сергея Урсуляка ей досталась роль крёстной Наташи Ростовой.