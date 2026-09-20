Сначала помирись с людьми: Почему в Йом-кипур нельзя просто вымолить прощение

Еврейский праздник Йом-кипур (День искупления или Судный день) не освобождает человека от необходимости лично попросить прощения у тех, кого он обидел или обманул. Об этом РИА «Новости» рассказал президент Международного фонда горских евреев (СТМЭГИ) Герман Захарьяев.

По его словам, представление о том, что достаточно провести Йом-кипур в молитве и тем самым получить прощение за любые проступки, ошибочно. В иудейской традиции разделяют прегрешения перед Богом и поступки, причинившие вред другим людям.

«Грехи против Бога действительно могут быть искуплены раскаянием и молитвой перед Небесным судом. Но грехи против людей — обиды, обман, присвоенное чужое — Йом-кипур не искупает… Если совершен проступок против человека, традиция требует искренне попросить прощения», — объяснил Захарьяев.

Йом-кипур в 2026 году наступает вечером 20 сентября и продлится до вечера следующего дня. В это время верующие соблюдают строгий пост, отказываясь от еды и воды, а значительную часть дня проводят в молитве.

По словам главы СТМЭГИ, в этот день также принято надевать белые одежды как символ духовного очищения и обновления. Молитвы Йом-кипура считаются одними из самых продолжительных в году.

Несмотря на строгие ограничения, Захарьяев назвал День искупления не мрачным, а по-своему счастливым. После примирения с людьми и покаяния перед Богом, пояснил он, человек может почувствовать внутреннее облегчение и надежду.

Йом-кипур завершает Десять дней покаяния, которые начинаются с Рош а-Шана. В этом году еврейский Новый год отмечали с 11 по 13 сентября. Президент Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником. Life.ru ранее подробно рассказывал о месте Йом-кипура в еврейском календаре, его строгом посте и традициях покаяния. После Дня искупления в иудейском календаре наступает Суккот — праздник, посвящённый памяти о странствиях еврейского народа после Исхода из Египта.