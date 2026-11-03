Введение китайской литературы в начальных классах может помешать освоению родного языка и литературы, полагает кандидат педагогических наук Мария Ерофеенко. По её мнению, при расширении программы необходимо учитывать возраст детей и уровень их подготовки.

«Могу сразу сказать, что это нарушит, прежде всего, изучение родной литературы и языка», — отметила специалист в беседе с Общественной Службой Новостей.

Свою позицию эксперт объяснила наблюдениями за первоклассниками, среди которых при обследовании выявляла детей с дислексией и дисграфией. Она подчеркнула, что устная и письменная речь связаны с развитием познавательных процессов. Поэтому знакомство с другой культурой должно соответствовать этапу обучения ребёнка.