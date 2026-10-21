Сначала уведомление, потом эвакуатор: В России хотят изменить правила вывоза машин

Автомобили в России могут запретить эвакуировать без предварительного цифрового уведомления владельца. Соответствующий законопроект подготовил Минтранс РФ. О новой инициативе на пленарном заседании Госдумы рассказал глава Росавиации, кандидат на пост министра транспорта Дмитрий Ядров.

«Ключевое, наверное, в реализации этого проекта то, что эвакуация будет происходить только после того, как пришло собственнику транспортного средства соответствующее цифровое уведомление», — пояснил он.

Для реализации инициативы предлагается создать единую цифровую платформу. Через неё службы смогут обмениваться сведениями о перемещении автомобилей и направлять сообщения их владельцам.

По словам Ядрова, новая система должна сделать процедуру эвакуации удобнее для граждан. При этом речь пока идёт о законопроекте: предложенный порядок начнёт действовать только в случае его принятия и вступления в силу.

Ранее Life.ru рассказывал о другой инициативе по изменению правил эвакуации. В Госдуме предложили предоставлять водителям 15 минут на предъявление документов, чтобы остановить вывоз автомобиля. Авторы идеи также выступили за возможность забрать необходимые бумаги из салона, даже если машину уже погрузили на платформу.

Кроме того, юрист Александр Манько объяснял, при каких условиях водитель может вернуть автомобиль до отправки на штрафстоянку. По его словам, пока эвакуатор не начал движение, автомобилист вправе устранить нарушение на месте. Для этого необходимо обратиться к инспектору и переставить машину в разрешённое место. Штраф за неправильную парковку при этом сохраняется, но расходов на перемещение и хранение автомобиля можно избежать.