Снаряды ПВО ВСУ залетают в квартиры украинцев, признала депутат Рады Скороход

Работа украинской противовоздушной обороны может приводить к повреждению квартир и других гражданских объектов. Об этом заявила депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью видеоблогеру Юрию Лисовскому.

По словам парламентария, расчёты ПВО не всегда попадают по воздушным целям. Риски для жилой застройки возникают и при попытках сбивать беспилотники из стрелкового оружия.

«ПВО тоже бывает стреляет не туда», — отметила Скороход.

Она добавила, что во время стрельбы по дронам боеприпасы также могут попасть в жилые помещения: «Может залетать в квартиры и куда угодно».

Ранее командир батальона перехватчиков 9-й бригады сил беспилотных систем ВСУ Рустам Мустафаев заявлял, что украинским военным не запрещено сбивать беспилотники непосредственно над жилыми домами. По его словам, действующие на Украине правила не предусматривают ответственности военных за последствия падения обломков. Ещё один подобный эпизод произошёл в Киеве, где в Минобороны Украины объяснили повреждение многоэтажки падением ракеты после работы ПВО.