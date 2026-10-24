Снизить риск остеопороза: Названы продукты для повышения прочности костей

Для поддержания прочности костей важно получать не только кальций, но и витамин D с белком, рассказала диетолог Ольга Редина. По её словам, разнообразное питание помогает снизить риск остеопороза, хотя полностью защитить от заболевания не может.

Источниками кальция служат молоко, кефир, натуральный йогурт, творог и сыр. Тем, кто избегает молочных продуктов, можно выбрать обогащённые кальцием альтернативы. Дополнить меню можно консервированными сардинами с костями, брокколи, капустой и бобовыми. Подойдёт и тофу, если при его производстве использовали соли кальция.

Витамин D, необходимый для усвоения кальция, содержится в сельди, скумбрии, лососе и яйцах. Однако покрыть потребность только едой бывает сложно, поэтому необходимость добавок и дозировку следует обсудить с врачом. Белок для костной и мышечной ткани можно получить из рыбы, птицы, мяса, яиц, фасоли и чечевицы.

Избыток соли, напротив, способен усиливать потерю кальция с мочой. Важно учитывать её содержание в колбасах, копчёностях, соусах и полуфабрикатах. Помимо питания, значение имеют посильные нагрузки и отказ от курения, заключила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».