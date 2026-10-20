Снуп Доггу — 55: как гангста-рэпер из Лонг-Бич превратился в любимца семейных шоу, мемов и большого бизнеса Оглавление Сколько лет Снуп Доггу и как его зовут на самом деле От Dr. Dre до мировых хитов: как Снуп Догг стал звездой гангста-рэпа Марта Стюарт и Снуп Догг: как появилась самая неожиданная дружба американского телевидения Как Снуп Догг попал в семейные шоу и начал выпускать мультфильмы для детей Почему Снуп Догг стал одной из главных звёзд Олимпиады Снуп Догг и мемы: почему Интернет не перестаёт его цитировать На чём зарабатывает Снуп Догг: от музыкального лейбла до футбольного клуба Death Row Records: рэпер купил бренд, с которым когда-то начинал карьеру Телевидение, кино и собственное производство контента Продукты и рекламные контракты Снуп Догг стал совладельцем футбольного клуба «Суонси» История с «отказом от курения»: как Снуп Догг превратил слух в рекламу Сколько денег у Снуп Догга в 2026 году Жена и дети Снуп Догга: каким он стал вне сцены Почему Снуп Догг остаётся популярным спустя 30 лет Частые вопросы о Снуп Догге 20 октября 2026 года Снуп Доггу исполняется 55 лет. Как звезда гангста-рэпа подружился с Мартой Стюарт, покорил Олимпиаду и построил бизнес. Снуп Догг отмечает 55-летие: за десятилетия карьеры рэпер превратился из звезды хип-хопа в успешного предпринимателя и телеведущего. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Henning Kaiser / dpa/picture-alliance, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Представьте рэпера, который начинал карьеру с песен об уличных бандах, а спустя 30 лет ведёт кулинарное шоу с Мартой Стюарт, учит детей алфавиту с помощью мультяшных собак и зажигает на Олимпиаде. Звучит как абсурдный сценарий? Для Снуп Догга это обычная жизнь. 20 октября 2026 года легенде американского хип-хопа исполняется 55 лет. Life.ru рассказывает, как музыкант превратил свою узнаваемость в бизнес, стал звездой семейного телевидения и научился зарабатывать даже на собственных мемах.

Сколько лет Снуп Доггу и как его зовут на самом деле

Настоящее имя Снуп Догга (Snoop Dogg) — Кэлвин Кордозар Бродус — младший (Calvin Cordozar Broadus Jr.). Он родился 20 октября 1971 года в Лонг-Бич, штат Калифорния, США. В 2026 году музыкант отмечает 55-летие.

За три с лишним десятилетия он успел стать одним из главных представителей рэпа Западного побережья, продать миллионы записей, сняться в кино, запустить собственные бизнес-проекты и превратиться в телевизионную знаменитость.

При этом Снуп почти не изменил свой знаменитый образ. Те же косички, солнцезащитные очки, расслабленная манера речи и фирменный голос. Изменилась аудитория: теперь его знают не только поклонники хип-хопа, но и зрители музыкальных шоу, спортивных трансляций и даже маленькие дети.

Секрет его карьеры в том, что Снуп не отказался от прошлого. Он научился использовать собственную легенду в совершенно новых форматах.

Снуп Догг прославился в 1990-х благодаря сотрудничеству с Dr. Dre и стал одним из символов рэпа Западного побережья США. Фото © ТАСС / imago stock&people

От Dr. Dre до мировых хитов: как Снуп Догг стал звездой гангста-рэпа

Большой прорыв случился в 1992 году, когда молодой музыкант начал работать с продюсером Dr. Dre. Снуп принял участие в записи его сингла Deep Cover и знаменитого альбома The Chronic.

В 1993 году вышел дебютный сольный альбом Снупа Doggystyle. Пластинка стартовала на первом месте американского чарта Billboard 200, а песни Gin and Juice и Who Am I (What's My Name)? стали классикой хип-хопа.

Мир получил нового героя гангста-рэпа: высокого парня из Калифорнии с невозмутимым голосом, уличными историями и манерой исполнения, которую было невозможно спутать с чужой.

В 2004 году Снуп вместе с Фарреллом Уильямсом выпустил Drop It Like It's Hot. Композиция возглавила Billboard Hot 100 и закрепила за музыкантом статус звезды, способной выходить за пределы рэп-аудитории.

Позже его музыка зазвучала в кино, рекламе, на стадионах и в социальных сетях. Даже люди, которые не слушали целиком ни одного альбома, узнавали его голос с первых секунд.

Снуп при этом не бросил музыку. В декабре 2024 года он выпустил альбом Missionary, вновь объединившись с Dr. Dre. Получился символичный круг: артист продолжил работать с человеком, который помог ему прославиться более 30 лет назад.

Но самая необычная часть карьеры происходила уже за пределами студии.

Марта Стюарт и Снуп Догг: как появилась самая неожиданная дружба американского телевидения

В 2008 году Снуп Догг пришёл на телешоу американской ведущей и предпринимательницы Марты Стюарт. Вместе они готовили картофельное пюре.

Для зрителей сочетание выглядело почти невозможным: образцовая американская хозяйка и человек, чья карьера ассоциировалась с гангста-рэпом.

Однако именно контраст оказался главным преимуществом.

Марта учила Снупа кулинарным приёмам, а он знакомил её со своим сленгом. Как позже вспоминала сама Стюарт, они быстро нашли общий язык.

В 2015 году оба участвовали в комедийном шоу с прожаркой Джастина Бибера. А в 2016-м получили собственную передачу Martha & Snoop's Potluck Dinner Party на VH1.

В шоу они готовили, приглашали знаменитостей, шутили и соревновались друг с другом.

Для карьеры рэпера это был настоящий поворот. Вчерашний герой скандальных хип-хоп-клипов оказался человеком, которого вполне можно пригласить в телевизионную гостиную.

Марта и Снуп продолжили совместные рекламные проекты и публичные выступления. В 2024 году они вместе посещали олимпийские соревнования в Париже, а в декабре 2025-го стали ещё и партнёрами по инвестициям в британский футбол.

Их дружба оказалась не телевизионной постановкой, а долговременным сотрудничеством.

Главное, что показал этот союз: аудитории интересен не только знакомый образ звезды, но и его столкновение с совершенно другим миром.

Неожиданная дружба рэпера Снуп Догга и телеведущей Марты Стюарт переросла в совместные шоу, рекламные проекты и многолетнее сотрудничество. Фото © ТАСС / Birdie Thompson / Zuma

Как Снуп Догг попал в семейные шоу и начал выпускать мультфильмы для детей

Если бы в 1993 году поклонникам Doggystyle рассказали, что их любимый рэпер будет создавать образовательные детские песенки, поверили бы немногие.

Тем не менее в 2022 году Снуп вместе с Клодом Бруксом и музыкантом October London запустил анимационный проект Doggyland.

Его герои — разноцветные мультяшные собаки. Они поют и читают рэп, объясняя детям буквы, цифры, правила гигиены, хорошие привычки и важность уважения друг к другу.

Снуп озвучивает одного из центральных персонажей — Bow Wizzle.

Вместо привычных уличных историй — песенки для дошкольников. Но ритм и музыкальный стиль остались узнаваемыми.

На этом семейные проекты не закончились.

В 2024 году Снуп стал наставником американского музыкального шоу The Voice («Голос»). После дебюта в 26-м сезоне он вернулся в кресло наставника в 28-м сезоне осенью 2025 года.

Именно такие проекты сделали артиста заметным для зрителей, которые могли вообще не интересоваться его музыкальным прошлым.

При этом интерес к детям появился у него значительно раньше. Ещё в 2005 году Снуп основал Snoop Youth Football League — спортивную лигу для юных игроков, в том числе из семей, которым было сложно оплачивать занятия американским футболом.

Среди её воспитанников оказался будущий профессиональный игрок Си Джей Страуд.

Получается, путь от гангста-рэпера до наставника молодёжи начался задолго до появления милых мультяшных собак.

Снуп Догг создал детский анимационный проект Doggland, в котором персонажи знакомят малышей с буквами, цифрами и полезными привычками. Фото © Youtube / Doggyland - Kids Songs & Nursery Rhymes

Почему Снуп Догг стал одной из главных звёзд Олимпиады

Летом 2024 года американский телеканал NBC привлёк Снупа Догга к освещению Олимпиады в Париже.

Рэпер участвовал в эстафете олимпийского огня, посещал соревнования, встречался со спортсменами и их семьями, пробовал себя в новых спортивных занятиях и комментировал происходящее с фирменным юмором.

Особенно запомнились его появления на конном спорте вместе с Мартой Стюарт.

Вместо привычного спортивного аналитика зрители увидели знаменитость, которая искренне радуется происходящему, удивляется сложным упражнениям и не стесняется демонстрировать эмоции.

Эксперимент оказался настолько удачным, что NBC пригласила артиста и на зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Более того, Олимпийский и Паралимпийский комитет США назначил его первым почётным тренером сборной — Honorary Coach. Это добровольная представительская роль: поддерживать спортсменов, мотивировать их и помогать привлекать внимание к олимпийскому движению. Технической подготовкой атлетов Снуп не руководил.

На Играх-2026 музыкант вновь работал с NBC, носил олимпийскую экипировку, общался с участниками соревнований и превратился в одного из самых узнаваемых гостей спортивного праздника.

Его заметили и российские спортсмены. Например, фигурист Пётр Гуменник рассказывал Life.ru, как наблюдал за Снупом во время женских прокатов: рэпер смотрел выступления в тёмных очках и пританцовывал.

Трудно придумать более наглядную иллюстрацию изменения его публичного образа: музыкант, которого когда-то воспринимали исключительно как звезду гангста-рэпа, стал человеком, создающим настроение на крупнейшем спортивном событии мира.

На Олимпийских играх 2024 года в Париже Снуп Догг работал с NBC, общался со спортсменами и стал одной из самых обсуждаемых знаменитостей соревнований. Фото © ТАСС / MOHAMMED BADRA / ЕРА

Снуп Догг и мемы: почему Интернет не перестаёт его цитировать

Есть знаменитости, которые случайно становятся мемами. А есть Снуп Догг, которому для этого иногда достаточно произнести одну фразу.

В 2018 году во время открытия своей звезды на голливудской Аллее славы рэпер поблагодарил самого себя.

Его слова I want to thank me — «Я хочу поблагодарить себя» — стали самостоятельным интернет-мемом.

Фраза разошлась по соцсетям, а пользователи начали использовать её в шутках о собственных достижениях, самоуверенности и тяжёлой работе.

У Снупа нашлась и особая история с русскоязычным Интернетом.

В том же 2018 году рэпер опубликовал мем на русском языке. Российские пользователи устроили настоящий праздник в комментариях: шутили, приглашали музыканта на гастроли по Поволжью и предлагали ему получить российский паспорт.

Позже Снуп продолжил осваивать новые платформы. В мае 2025 года он завёл собственный Telegram-канал, начав с отсылки к хиту Drop It Like It's Hot.

Почему это работает?

Во-первых, Снуп настолько узнаваем, что его появление в неожиданной ситуации уже становится поводом для шутки.

Во-вторых, он охотно поддерживает самоиронию. Его образ серьёзного рэпера прекрасно уживается с комедийными эпизодами.

В-третьих, знаменитость постоянно появляется там, где находится новая аудитория: в телевизионных шоу, рекламе, спортивных трансляциях и социальных сетях.

Мемы для него — не замена карьеры, а ещё один способ оставаться частью массовой культуры.

На чём зарабатывает Снуп Догг: от музыкального лейбла до футбольного клуба

Было бы ошибкой считать, что Снуп Догг превратился просто в хорошо оплачиваемого героя интернет-шуток.

За его публичным образом стоит бизнес, который давно вышел за пределы продажи музыки и концертов.

Death Row Records: рэпер купил бренд, с которым когда-то начинал карьеру

В феврале 2022 года Снуп приобрёл бренд легендарного звукозаписывающего лейбла Death Row Records у MNRK Music Group. Продавец находился под контролем инвестиционной компании Blackstone.

Именно с Death Row была связана ранняя карьера артиста и выход Doggystyle.

Размер сделки не раскрывался. Важно и то, что приобретение бренда не означало автоматического получения всех прав на записи каждого исполнителя, когда-либо работавшего с лейблом.

Но бизнес-идея была очевидной: имя Death Row само по себе представляет ценность для поклонников хип-хопа.

Вместо того чтобы просто вспоминать музыкальное прошлое, Снуп получил возможность развивать связанную с ним торговую марку.

Телевидение, кино и собственное производство контента

В 2025 году NBCUniversal объявила о масштабном сотрудничестве с продюсерской компанией рэпера Death Row Pictures.

Соглашение охватывает кино, телевидение и стриминговые проекты.

Одним из главных результатов станет художественный фильм Snoop о жизни и карьере музыканта.

По официальному анонсу Universal Pictures, премьера в кинотеатрах запланирована на 6 августа 2027 года. Главную роль должен исполнить актёр Джонатан Дэвисс, а режиссёром назначен Крэйг Брюэр.

Сам Снуп участвует в производстве фильма.

Получается, что история жизни рэпера становится ещё одним медийным продуктом, который он помогает создавать.

Помимо музыкальной карьеры, Снуп Догг развивает бизнес, сотрудничает с крупными брендами и участвует в кино- и телепроектах. Фото © ТАСС / News Images

Продукты и рекламные контракты

В бизнес-портфеле артиста есть потребительские товары, собственные продукты и многочисленные рекламные сотрудничества.

Например, через Broadus Foods он участвовал в продвижении линейки сухих завтраков Snoop Cereal.

Рэпер также сотрудничал с производителями одежды, обуви и других товаров.

Для брендов здесь важна простая вещь: Снуп обладает редкой узнаваемостью среди людей совершенно разных возрастов.

Его можно представить в рекламе уличной одежды, рядом с Мартой Стюарт на кухне или в олимпийской куртке перед спортивной ареной.

Один и тот же публичный образ работает в совершенно разных категориях.

Снуп Догг стал совладельцем футбольного клуба «Суонси»

В июле 2025 года валлийский «Суонси Сити» официально объявил, что Снуп Догг стал инвестором и одним из совладельцев клуба.

В число известных миноритарных инвесторов команды также вошёл хорватский футболист Лука Модрич.

А в декабре 2025 года к ним присоединилась Марта Стюарт.

Размер доли Снупа и условия его инвестиций публично не раскрывались.

Но для клуба сотрудничество со знаменитостями — способ привлечь международное внимание, расширить аудиторию и усилить коммерческий потенциал.

Для самого рэпера это выход в ещё одну сферу — профессиональный спорт.

Вместе с тем миноритарное владение не означает, что Снуп самостоятельно управляет клубом или принимает все спортивные решения.

История с «отказом от курения»: как Снуп Догг превратил слух в рекламу

Один из самых показательных бизнес-кейсов Снупа произошёл в ноябре 2023 года.

Рэпер неожиданно сообщил подписчикам, что решил отказаться от дыма, попросив уважать его личное пространство.

Публика поверила, что артист изменил свои привычки. Новость активно обсуждали в соцсетях и СМИ.

Через несколько дней выяснилось: это была рекламная кампания Solo Stove — производителя уличных очагов, которые работают с минимальным количеством дыма.

Снуп обыграл собственную репутацию ради продвижения товара, на первый взгляд никак не связанного с хип-хопом.

Рекламный ход стал вирусным.

Но дальше произошло кое-что интереснее: популярность ролика не обеспечила компании ожидаемого роста продаж. Представители Solo Brands впоследствии признали, что повышение узнаваемости не привело к запланированному коммерческому результату.

Этот случай хорошо показывает разницу между двумя вещами: способностью Снупа привлечь внимание миллионов людей и способностью рекламодателя превратить это внимание в покупки.

Снуп научился продавать собственную узнаваемость. Но даже звезда такого масштаба не может гарантировать бренду продажи.

Сколько денег у Снуп Догга в 2026 году

По оценке специализированного портала Celebrity Net Worth, состояние Снуп Догга составляет около 160 миллионов долларов.

Однако это именно оценка, а не официальная финансовая отчётность. Полный состав его активов, стоимость частных компаний, инвестиционных долей, обязательств и контрактов публично не раскрыты.

Поэтому назвать точную сумму состояния музыканта невозможно.

В Интернете также распространялась информация, будто за работу на Олимпиаде в Париже Снуп получал по 500 тысяч долларов ежедневно.

Источником этой цифры стало сообщение предпринимателя, утверждавшего, что он случайно услышал разговор о контракте рэпера с NBC. Сам телеканал сумму не подтвердил.

Таким образом, считать эти деньги доказанным заработком Снупа нельзя.

Что известно достоверно: музыкант получает доходы от разных направлений деятельности, включая музыкальную индустрию, телевидение, рекламу и коммерческие проекты. Именно диверсификация бизнеса помогает ему сохранять востребованность спустя десятилетия после первых хитов.

Жена и дети Снуп Догга: каким он стал вне сцены

Снуп Догг женат на Шанте Бродус, с которой знаком ещё со школьных лет. Они поженились в 1997 году.

У рэпера четверо детей: Корде, Корделл, Кори и Джулиан. Трое родились в браке с Шанте, Джулиан — от других отношений.

Музыкант также стал дедушкой.

В последние годы Снуп всё чаще рассказывает о значении семьи, ответственности и помощи молодым людям.

Но считать его превращение в телевизионного любимца полным отказом от прежней личности было бы неверно. Его музыкальный репертуар, публичные высказывания и репутация по-прежнему могут вызывать споры.

Снуп не превратился в безупречного персонажа детского шоу. Он просто открыл для себя новые роли, сохранив узнаваемый характер.

Почему Снуп Догг остаётся популярным спустя 30 лет

В мире поп-культуры есть проблема: знаменитость может оставаться легендой для своего поколения, но постепенно терять связь с новыми зрителями.

Снуп решил её по-своему.

Для слушателей, выросших в 1990-х, он остаётся автором Doggystyle и участником классической эпохи американского хип-хопа.

Для поколения, знакомого с Интернетом прежде всего через мемы, он — человек с неизменными тёмными очками, самоиронией и бесконечным количеством неожиданных появлений.

Для телезрителей — приятель Марты Стюарт, наставник The Voice и весёлый олимпийский корреспондент.

А для бизнеса — знаменитость, чью репутацию можно использовать в музыке, кино, рекламе и спортивных инвестициях.

В 55 лет Снуп Догг представляет собой необычный пример карьерного долголетия: он не пытался навсегда остаться молодым рэпером, а позволил своему образу взрослеть вместе с аудиторией.

Пожалуй, самый неожиданный итог этой истории заключается в том, что человек, начинавший с жёсткого гангста-рэпа, оказался способен объединять людей разных поколений.

И теперь его следующий большой проект — фильм о самом себе.

Частые вопросы о Снуп Догге

Когда родился Снуп Догг?

Снуп Догг родился 20 октября 1971 года в Лонг-Бич, штат Калифорния, США.

Сколько лет Снуп Доггу в 2026 году?

20 октября 2026 года рэперу исполняется 55 лет.

Какое настоящее имя у Снуп Догга?

Кэлвин Кордозар Бродус — младший (Calvin Cordozar Broadus Jr.).

Снуп Догг и Марта Стюарт встречаются?

Нет. Они многолетние друзья и деловые партнёры. Снуп женат на Шанте Бродус.

Сколько детей у Снуп Догга?

У музыканта четверо детей: Корде, Корделл, Кори и Джулиан.

Правда ли, что Снуп Догг владеет футбольным клубом?

Да. С июля 2025 года он является одним из миноритарных совладельцев валлийского клуба «Суонси Сити».

Какое состояние у Снуп Догга?

Celebrity Net Worth оценивает его примерно в 160 миллионов долларов. Эта сумма не подтверждена открытой финансовой отчётностью.

Когда выйдет фильм про Снуп Догга?

Премьера биографического фильма Snoop запланирована на 6 августа 2027 года. Дату объявила Universal Pictures.

Авторы Александра Новоселова