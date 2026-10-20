«Снял с координатами»: 18-летний житель Марий Эл признался в съёмке объектов для Киева

18-летний житель Марий Эл, задержанный по подозрению в государственной измене, признался в съёмке военных объектов и здания республиканской прокуратуры по заданию украинской разведки. На опубликованном ФСБ видео молодой человек рассказал, что передавал сведения с точными координатами.

Задержание и допрос 18-летнего агента Киева в Марий Эл. Видео © ЦОС ФСБ

По словам задержанного, он самостоятельно нашёл в интернете людей, которые предлагали ему совершать поджоги военных учреждений и автомобилей. Однако в итоге стороны договорились о сборе информации.

«В итоге сошлись на том, что я снял видео военных учреждений и здание прокуратуры республики. Военные вооружения я снял конкретно с координатами», — рассказал фигурант на записи, распространённой спецслужбой.

Как установили сотрудники ФСБ, россиянин 2008 года рождения связался через интернет с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины. По версии следствия, за денежное вознаграждение он собирал и отправлял сведения о расположении предприятий оборонно-промышленного комплекса и правоохранительных органов региона.

Ранее Life.ru рассказывал о задержании в Тамбовской области мужчины, подозреваемого в передаче украинской разведке данных о важных объектах региона. ФСБ также опубликовала запись его признательных показаний. По данным ведомства, фигурант передавал украинской стороне фотографии и точные координаты объектов инфраструктуры.