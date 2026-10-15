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Опубликовано 15 октября, 11:29

Соболь за ₽400 000 вместо 900 000: Россиянки возвращаются к шуб-турам из нулевых

SHOT ПРОВЕРКА: Россиянки снова начали ездить в шуб-туры в Турцию

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россиянки снова начали ездить в шуб-туры в Турцию за натуральными мехами: разница в стоимости изделий может покрыть перелёт и несколько дней отдыха, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

На фоне подорожания шуб в России турецкие фабрики активно предлагают покупательницам шопинг-туры. Клиенток бесплатно забирают из отелей и возят по салонам с русскоязычными консультантами. Продавцы обещают скидки до 40%.

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По данным канала, шубу, заявленную как изделие из натурального баргузинского соболя, в Турции предлагают примерно за 400 тысяч рублей. В Москве похожие модели стоят от 900 тысяч, а отдельные варианты — несколько миллионов. В таком случае даже с расходами на поездку покупка может обойтись на сотни тысяч дешевле.

При этом натуральные шубы в России за год подорожали в среднем на 23%. По данным системы маркировки «Честный знак», за январь — сентябрь 2026 года самую дорогую соболиную шубу в Москве приобрели почти за 2,5 млн рублей. За норковую покупательница отдала 1,15 млн, за изделие из рыси — 1,1 млн.

Искусственный мех показывает обратную динамику: такие шубы за год подешевели на 7%, а их продажи выросли в 2,3 раза. Самое дорогое изделие этой категории за указанный период обошлось в 88 тысяч рублей.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в ЦУМе выставили на продажу шубу из меха рыси за 44 млн рублей. Это цена предложения, а не сумма состоявшейся покупки.

Больше новостей о ценах и потребительском рынке — в разделе «Экономика» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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