Собянин сообщил об уничтожении ещё четырёх БПЛА, летевших на Москву

Утром 17 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении ещё четырёх украинских беспилотников, направлявшихся к столице. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Об этом градоначальник написал в своём телеграм-канале. По его данным, атака была отражена силами противовоздушной обороны. Таким образом с начала суток 17 сентября военные сбили в столичном регионе шесть дронов.

«Уничтожены ещё четыре БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — сообщил Сергей Собянин.

Ранее Life.ru писал, что нефтеперерабатывающий завод получил повреждения в Ярославской области в результате массированной атаки беспилотников. Губернатор региона Михаил Евраев сообщил, что силы ПВО сбили 65 дронов.