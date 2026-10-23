Собянин сообщил об уничтожении ещё трёх беспилотников, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны уничтожили ещё три беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом 23 октября сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём канале в мессенджере MAX.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник.

По подсчётам, на основе сообщений Собянина, общее количество беспилотников, сбитых на подлёте к столице с ночи 23 октября, достигло 22.

Атаки на Московский регион фиксируются вторые сутки подряд. Ранее Собянин сообщил, что в ночь на 23 октября в направлении региона летели 155 беспилотников. По его словам, основную часть воздушных целей уничтожили на дальних рубежах.

Ранее в Шереметьево объявили воздушную тревогу. Пассажиров попросили немедленно пройти в укрытия, а приём и отправку самолётов временно приостановили. На экранах в терминалах разместили памятки, сотрудники помогают людям добраться до укрытий.