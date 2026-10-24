Согласовать руки и ноги: Как максимизировать пользу от скандинавской ходьбы

Скандинавская ходьба позволяет увеличить нагрузку без ускорения шага, рассказала спортивный эксперт Татьяна Брегеда. По её словам, отталкивание палками дополнительно включает мышцы рук, плечевого пояса и спины. Такой формат подходит людям с разной подготовкой, в том числе пожилым и тем, кто возвращается к активности после перерыва.

Начинать специалист посоветовала с ровного маршрута и комфортного темпа: для первой прогулки достаточно 20–30 минут после разминки. Заниматься можно два–три раза в неделю, постепенно увеличивая продолжительность и добавляя небольшие подъёмы. Сначала важно освоить согласованную работу рук и ног, пояснила собеседница «Газеты.ru».

Длину палок подбирают примерно как 68% от роста: человеку ростом 165 сантиметров подойдут палки около 112 сантиметров. Проверить выбор можно, поставив палку вертикально перед собой и взявшись за рукоятку: локоть должен образовать примерно прямой угол. Ремешок должен удерживать кисть, не сдавливая её.

Для грунтовых дорожек подойдёт металлический наконечник, для асфальта — пластиковый или силиконовый. Для холодной погоды эксперт рекомендовала многослойную одежду, а для снега и льда — обувь с нескользящей подошвой.