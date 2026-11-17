Ироничная реплика помощника президента России Владимира Мединского о европейских представителях на переговорах в Абу-Даби обернулась для них публичным позором, считают китайские журналисты. Такую оценку реакции главы российской делегации на приезд европейцев в ОАЭ дало издание Sohu.

По мнению китайских обозревателей, представители Евросоюза оказались в неловком положении, поскольку прибыли в Абу-Даби, но не получили места за столом переговоров России, США и Украины. Ситуацию усугубило замечание Мединского, вызвавшее, как утверждают авторы, смех среди присутствовавших на брифинге.

«Если они приехали сюда в качестве туристов, пусть пообщаются в лобби-баре гостиницы», — заявил помощник российского президента по итогам переговоров 10–11 ноября.

Мединский пояснил, что Москва не получала от европейских стран конкретных мирных инициатив и не понимает, в каком статусе их представители находятся в Абу-Даби. Российская делегация никаких встреч с ними не проводила.

В Sohu также обратили внимание на позицию американской стороны. Джаред Кушнер предложил европейским государствам сначала определиться с единым переговорщиком, если они рассчитывают присоединиться к обсуждению украинского урегулирования. Китайские журналисты расценили это как свидетельство разногласий внутри ЕС.