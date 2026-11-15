«Соседи будут недовольны»: Ветеринар дала советы желающим завести хаски в квартире
Ветврач Гриненко: Без долгих прогулок хаски начнут портить вещи дома
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Хаски могут жить даже в небольшой квартире, если хозяин готов каждый день выходить с ними на многокилометровые пробежки и играть на свежем воздухе, рассказала ветеринар Кристина Гриненко. По её словам, сибирских хаски вывели для работы в упряжке. Их предки перевозили грузы и пробегали по 50 километров в день.
Этим собакам нужны и занятия дома. Если хаски скучает, в ход могут пойти кроссовки, обои или диван. Так питомец даёт выход накопившейся энергии. Со щенком важно регулярно заниматься дрессировкой и уделять время социализации, иначе управляться с ним, когда он вырастет, будет трудно.
Хозяину пригодится и хорошая щётка. Обычно хаски обильно линяют дважды в год примерно по три недели, но иногда шерсть выпадает круглый год. В этот период собаку нужно часто вычёсывать. Ещё одна особенность породы — сильная привязанность к человеку. Если питомец подолгу остаётся один, он может выть и портить вещи.
«Ещё один факт: хаски не умеют лаять — вместо этого они часто воют и «разговаривают», урчат и курлыкают, и в многоквартирном доме соседи могут быть недовольны», — отметила специалист в беседе с «Газетой.ru».
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