Хаски могут жить даже в небольшой квартире, если хозяин готов каждый день выходить с ними на многокилометровые пробежки и играть на свежем воздухе, рассказала ветеринар Кристина Гриненко. По её словам, сибирских хаски вывели для работы в упряжке. Их предки перевозили грузы и пробегали по 50 километров в день.

Этим собакам нужны и занятия дома. Если хаски скучает, в ход могут пойти кроссовки, обои или диван. Так питомец даёт выход накопившейся энергии. Со щенком важно регулярно заниматься дрессировкой и уделять время социализации, иначе управляться с ним, когда он вырастет, будет трудно.

Хозяину пригодится и хорошая щётка. Обычно хаски обильно линяют дважды в год примерно по три недели, но иногда шерсть выпадает круглый год. В этот период собаку нужно часто вычёсывать. Ещё одна особенность породы — сильная привязанность к человеку. Если питомец подолгу остаётся один, он может выть и портить вещи.

«Ещё один факт: хаски не умеют лаять — вместо этого они часто воют и «разговаривают», урчат и курлыкают, и в многоквартирном доме соседи могут быть недовольны», — отметила специалист в беседе с «Газетой.ru».