Врач военно-врачебной комиссии (ВВК) Черкасского ТЦК Оксана Глущенко за год увеличила свои долларовые накопления сразу на 300 тысяч. Теперь у неё 325 тысяч долларов наличными, а в собственности семьи числятся три квартиры в Киеве и дорогой внедорожник. Это следует из декларации за 2025 год, которую сейчас проверяет украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК).

Глущенко входит в состав внештатной военно-врачебной комиссии № 2 при Черкасской областной больнице. Помимо долларов, она задекларировала 33 тысячи евро наличными. Её муж Александр указал ещё 30 тысяч евро и пять тысяч долларов. Таким образом, общие валютные сбережения супругов достигли 330 тысяч долларов и 63 тысяч евро.

В 2024 году семья обзавелась сразу двумя квартирами в украинской столице. Женщине досталось жильё площадью 43,1 квадратного метра стоимостью 789 тысяч гривен, а её супруг оформил на себя квартиру площадью 41 квадратный метр за 389 тысяч. Ещё одна киевская квартира принадлежит мужчине с 2018 года. В декабре 2025-го он также приобрёл Toyota RAV4 2024 года выпуска за два миллиона гривен.

При этом зарплата самой Глущенко за прошлый год составила около 431 тысячи гривен, а её мужа — 481 тысячу. Врач также задекларировала почти 668 тысяч гривен от продажи движимого имущества. В документе за 2024 год у неё значится доход в размере 11,8 миллиона гривен, полученный в наследство или в подарок от родственника. Таким образом, семейные поступления не ограничивались заработной платой.

Украинское НАПК проводит полную проверку декларации Глущенко за 2025 год. Специалистам предстоит изучить достоверность указанных сведений и происхождение активов.

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