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Регион
Опубликовано 22 сентября, 15:10

«Похмелье» убило мужчину на Октоберфесте

Сотрудник Октоберфеста погиб под аттракционом «Похмелье»

Сотрудник Октоберфеста погиб под аттракционом «Похмелье». Обложка © X / GoscheUff

Сотрудник Октоберфеста погиб под аттракционом «Похмелье». Обложка © X / GoscheUff

На Октоберфесте в Германии сотрудника насмерть сбил аттракцион «Похмелье». Об этом пишет газета Bild.

По её данным, инцидент произошёл ночью. 52-летний мужчина оказался зажатым между конструкциями аттракциона в опасной зоне. Как именно он там оказался — неизвестно, подробности выясняет полиция.

Издание отмечает, что это уже третья смерть за последние три года на фестивале: в 2024-м рабочего насмерть сбили американские горки, а в 2025-м нашли тело сотрудника на площадке Октоберфеста.

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Ранее прокуратура выяснила, что девочка, выпавшая 22 августа из аттракциона «Зиг-Заг» в Якутске, не была закреплена удерживающим устройством, а усадчиком работал несовершеннолетний без трудового договора. Против владельца возбудили административное дело. Проверка нашла и другие нарушения — отсутствие инструкций, доступные электрощиты и опасное покрытие на детской площадке.

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Анастасия Никонорова
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