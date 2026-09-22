«Похмелье» убило мужчину на Октоберфесте

На Октоберфесте в Германии сотрудника насмерть сбил аттракцион «Похмелье». Об этом пишет газета Bild.

По её данным, инцидент произошёл ночью. 52-летний мужчина оказался зажатым между конструкциями аттракциона в опасной зоне. Как именно он там оказался — неизвестно, подробности выясняет полиция.

Издание отмечает, что это уже третья смерть за последние три года на фестивале: в 2024-м рабочего насмерть сбили американские горки, а в 2025-м нашли тело сотрудника на площадке Октоберфеста.

Ранее прокуратура выяснила, что девочка, выпавшая 22 августа из аттракциона «Зиг-Заг» в Якутске, не была закреплена удерживающим устройством, а усадчиком работал несовершеннолетний без трудового договора. Против владельца возбудили административное дело. Проверка нашла и другие нарушения — отсутствие инструкций, доступные электрощиты и опасное покрытие на детской площадке.