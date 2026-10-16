Соцфонд: Пенсии в 2027 году будут получать 43 млн россиян

Пенсии в России в 2027 году будут получать 43 миллиона человек. При этом Социальный фонд перейдёт на двухэтапную индексацию страховых пенсий: выплаты планируют повысить на 6,8% с 1 февраля и ещё на 3,3% с 1 апреля.

«В 2027 году пенсии будут получать 43 млн человек. Со следующего года СФР перейдёт на двухэтапную индексацию страховых пенсий вместо одного повышения, предусмотренного сегодня. Пенсии планируется индексировать дважды: на 6,8% с 1 февраля и на 3,3% с 1 апреля», — говорится в сообщении Соцфонда.