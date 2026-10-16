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Регион
Опубликовано 16 октября, 14:27

Соцфонд: Пенсии в 2027 году будут получать 43 млн россиян

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пенсии в России в 2027 году будут получать 43 миллиона человек. При этом Социальный фонд перейдёт на двухэтапную индексацию страховых пенсий: выплаты планируют повысить на 6,8% с 1 февраля и ещё на 3,3% с 1 апреля.

«В 2027 году пенсии будут получать 43 млн человек. Со следующего года СФР перейдёт на двухэтапную индексацию страховых пенсий вместо одного повышения, предусмотренного сегодня. Пенсии планируется индексировать дважды: на 6,8% с 1 февраля и на 3,3% с 1 апреля», — говорится в сообщении Соцфонда.

Таким образом, вместо одного ежегодного повышения страховые пенсии будут пересматривать дважды. При этом показатель в 43 миллиона человек относится к общему числу получателей пенсий, тогда как новый порядок повышения касается страховых выплат.

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Ранее министр финансов России Антон Силуанов подтвердил планы двукратной индексации страховых пенсий в 2027 году и сообщил, что средняя выплата по старости к концу года должна достичь примерно 29,9 тысячи рублей. Кроме того, в 2027 году планируется повысить социальные и военные пенсии, для которых предусмотрены отдельные сроки индексации.

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Андрей Бражников
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