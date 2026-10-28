Советник президента Сьерра-Леоне оказался актёром «Улиц разбитых фонарей»

Старший советник президента Сьерра-Леоне и бывший министр иностранных дел страны Тимоти Муса Кабба оказался актёром российского сериала «Улицы разбитых фонарей». Ещё в студенческие годы африканский чиновник сыграл небольшую роль в популярном детективном проекте, а теперь решил поделиться своим прошлым во время форума «Россия — Африка».

Видео © Телеграм / Юнашев LIVE

Необычную сцену заснял корреспондент Кремлёвского пула Александр Юнашев. По словам журналиста, политик демонстрировал другим членам делегации фрагмент «Улиц разбитых фонарей» со своим участием.

Выяснилось, что будущий государственный деятель получил образование в Санкт-Петербурге. Он учился в Горном институте и именно тогда попал на съёмочную площадку российского телесериала. Эпизод, в котором появился африканский студент, получил название «Международный патруль». Юнашев предложил желающим пересмотреть серию и самостоятельно найти в ней нынешнего советника президента Сьерра-Леоне.