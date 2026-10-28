Советник президента Сьерра-Леоне оказался актёром «Улиц разбитых фонарей»
Обложка © X / Timothy Musa Kabba
Старший советник президента Сьерра-Леоне и бывший министр иностранных дел страны Тимоти Муса Кабба оказался актёром российского сериала «Улицы разбитых фонарей». Ещё в студенческие годы африканский чиновник сыграл небольшую роль в популярном детективном проекте, а теперь решил поделиться своим прошлым во время форума «Россия — Африка».
Видео © Телеграм / Юнашев LIVE
Необычную сцену заснял корреспондент Кремлёвского пула Александр Юнашев. По словам журналиста, политик демонстрировал другим членам делегации фрагмент «Улиц разбитых фонарей» со своим участием.
Выяснилось, что будущий государственный деятель получил образование в Санкт-Петербурге. Он учился в Горном институте и именно тогда попал на съёмочную площадку российского телесериала. Эпизод, в котором появился африканский студент, получил название «Международный патруль». Юнашев предложил желающим пересмотреть серию и самостоятельно найти в ней нынешнего советника президента Сьерра-Леоне.
Третий саммит Россия — Африка проходит в Москве 28–29 октября и объединяет делегации 48 африканских государств. В числе участников — представители 22 стран на уровне глав государств. Главными темами встреч стали экономическое сотрудничество, международная безопасность и развитие отношений России с африканскими партнёрами. Первые зарубежные гости начали прибывать в российскую столицу ещё 26 октября. Александр Юнашев опубликовал фотографии прибывших делегаций и рассказал о подготовленной для участников культурной программе.