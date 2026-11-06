Алана Мамаева вновь обвинила нынешнюю жену футболиста Павла Мамаева Надежду Санько в том, что их роман начался ещё до официального развода спортсмена. Модель вернулась к болезненной истории на шоу «Звёзды в джунглях. Суперсезон».

По словам Аланы, они с Павлом изначально договорились расстаться спокойно, без скандалов и публичных выяснений отношений. Однако всё изменилось, когда она узнала о его связи с женщиной, которую считала своей близкой подругой.

Больше всего Мамаеву задело то, что Санько была в курсе её семейных проблем и даже помогала искать адвоката для бракоразводного процесса. При этом, как утверждает Алана, Надежда уже встречалась с её супругом.

«...которая советует мне адвоката, а сама в это время спит с моим ещё даже не бывшим мужем», — возмутилась Мамаева в разговоре с Натаном, его супругой Анастасией Швецовой и Вадимом Дубровиным.

Модель призналась, что после этой истории стала жёстче и научилась отстаивать собственные интересы. Но пережитое предательство, по её словам, серьёзно подорвало доверие не только к мужчинам, но и к людям в целом.

При этом обвинения прозвучали не впервые. Ещё в 2021 году Алана публично рассказывала о предполагаемом предательстве Санько. Надежда тогда отвергла обвинения, утверждая, что никогда не была подругой Мамаевой и не знала подробностей её семейной жизни. В январе 2022 года Павел Мамаев и Надежда Санько поженились.

Ранее Life.ru рассказывал о неожиданном увеличении алиментов, которые Павел Мамаев выплачивает их общей с Аланой дочери Алисе. В июле модель сообщила, что сумма поступлений сначала выросла до 30 тысяч рублей в месяц, а затем ей пришли сразу 71,5 тысячи. Мамаева призналась, что не знает причины таких изменений, хотя судебные разбирательства с бывшим супругом продолжаются.