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Регион
Опубликовано 28 сентября, 14:01

Советские мультфильмы предложили включить в «золотой стандарт» для дошкольников

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Советские мультфильмы и книги могли бы стать основой «золотого стандарта» для дошкольников, который готовит Минпросвещения. Включить в него знакомые нескольким поколениям произведения предложил исполнительный директор Союза отцов Александр Заремба.

Среди подходящих примеров собеседник «Абзаца» выделил «Чебурашку» и «Ну, погоди!». По его мнению, добрые истории помогут привить детям взаимоуважение, заботу о старших и стране, а также сострадание к домашним животным.

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Литературную часть общественник предложил выстроить на основе советской программы, дополнив её патриотическими произведениями Захара Прилепина, который через личный опыт раскрывает темы подвигов, создавая образ патриота-творца.

В целом, книги, фильмы, мультфильмы и игры должны знакомить детей с традиционными ценностями, а также рассказывать о любви, многодетной семье и подвигах участников Великой Отечественной войны, отметил эксперт.

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Напомним, ранее в Минпросвещения анонсировали обновление стандарта и федеральной программы дошкольного образования. Акцент планируют сделать на воспитании, знакомстве с родной культурой, литературой и обычаями, а также сотрудничестве с семьями.

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Борис Эльфанд
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