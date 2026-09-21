«Создать панику и психоз»: В России заявили о смене стратегии ВСУ

Военный эксперт Юрий Кнутов назвал беспрецедентной по числу сбитых беспилотников атаку ВСУ в ночь на 20 сентября. По его мнению, это свидетельствует о смене стратегии Киева. Об этом он заявил «Газете.ru». Ключевой момент, на который он обратил внимание, — удары по мирным объектам.

«Можно говорить, что эта атака была против мирных граждан, проживающих в первую очередь в Подмосковье», — сказал Кнутов. Цель, по версии эксперта, — вызвать панику и психоз среди россиян, чтобы дестабилизировать обстановку.

Собеседник газеты напомнил: Владимир Зеленский объявил о новой «программе ударов» по России, рассчитанной на 40 дней. Прошедшие атаки, считает Кнутов, стали частью этого плана. Он утверждает, что Зеленский рассчитывает на капитуляцию.

По словам эксперта, удар был комбинированным: применялись дроны разных типов. Под их прикрытием ВСУ пытались поразить важные цели в столице ракетами дальнего действия. Речь идёт примерно о 10 ракетах «Фламинго».

Одна из них отклонилась, остальные, как утверждает Кнутов, были перехвачены и уничтожены. Расчёт строился на том, что беспилотники помогут ракетам достичь наиболее значимых объектов Москвы.

Атака в ночь на 20 сентября стала одной из крупнейших за всё время. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российские силы с начала налёта отразили более 1600 беспилотников на разных рубежах, в том числе около 450 — на подлёте к столице. Несколько аппаратов, по его словам, достигли территории Московского НПЗ, ещё один попал в жилой дом. Life.ru собрал главное о массированной атаке. Военкор Коц считает, что массированный налёт БПЛА связан с проведением выборов в РФ.