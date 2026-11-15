Создатель «Масяни» Олег Куваев* обижен на украинские телеканалы, считает культурный критик Анатолий Сушко. По его мнению, художник рассчитывал, что на Украине оценят его поддержку и покажут мультфильмы в эфире.

«Отдельную жидкую обиду забытый гений держит на Украину, которую он поддерживает своими анимационными кривляньями. А неблагодарные за все эти годы даже ни разу не показали Масяню на жовто-блакитном ТВ», — сыронизировал обозреватель «Абзаца».

Сам мультипликатор написал в соцсетях, что украинское телевидение за несколько лет так и не показало ни одного из его мультфильмов о конфликте. По словам художника, зрители хвалили последний выпуск, но после его выхода не набралось и десяти новых платных подписчиков. Куваев* собирается искать другую работу.

Ранее Невский районный суд Петербурга заочно приговорил автора «Масяни» к четырём годам и одному месяцу колонии общего режима. Один эпизод дела касался серии «Идолиада», в которой суд усмотрел призывы к российским военным сдаваться в плен. Второй был связан с тем, что художник повторно не сдал обязательную отчётность в Минюст.