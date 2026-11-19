Московский «Спартак» отыгрался с разницы в две шайбы и победил казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Казани завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей после серии буллитов.

Хозяева площадки захватили преимущество уже в первом периоде. Илья Сафонов открыл счёт на седьмой минуте, а спустя пять минут Никита Лямкин сделал его 2:0. «Спартаку» удалось изменить ход игры во втором периоде. На 28-й минуте Герман Рубцов реализовал большинство, а на 37-й Иван Рябов сравнял результат. В оставшееся время основного матча команды не смогли забросить, безрезультатно завершился и овертайм.

Победителя определила серия послематчевых бросков. Решающий буллит реализовал Руслан Исхаков, для которого эта игра стала дебютной в составе московского клуба. «Спартак» увёз из Казани два очка, а «Ак Барс» потерпел третье поражение подряд.

Ранее «Амур» вырвал победу у китайских «Шанхай Дрэгонс» в серии буллитов после того, как хабаровчане отыгрались в концовке основного времени. Встреча регулярного чемпионата КХЛ завершилась со счётом 3:2 в пользу дальневосточной команды. «Амур» продлил победную серию до пяти матчей. Перед встречей команда занимала третье место в Восточной конференции с 31 очком. «Шанхайские Драконы», потерпевшие четвёртое поражение подряд, располагались на шестой позиции Запада с 30 очками.