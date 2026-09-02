«Спартак» обыграл «Родину» благодаря дублю Солари в Кубке России

Дубль Пабло Солари во втором тайме помог «Спартаку» обыграть «Родину» в третьем туре группового этапа Кубка России. На «Лукойл-Арене» хозяева победили со счётом 3:1.

«Спартак» обыграл «Родину». Видео © Telegram / ФК «Спартак-Москва»

До перерыва команды обменялись голами. Иван Тимошенко на 31-й минуте реализовал пенальти, а спустя четыре минуты Роман Зобнин сравнял счёт. После паузы результат определил Солари. Сначала аргентинец забил на 65-й минуте, а на 78-й вновь поразил ворота «Родины». Для «Спартака» эти два мяча стали решающими.

Красно-белые после трёх туров имеют семь очков и занимают первое место в группе А. «Рубин» и «Оренбург» набрали по четыре, у «Родины» — три очка. В следующем туре «Родина» сыграет со «Спартаком» 15 октября. Матч пройдёт на «Арене-Химки».

Ранее петербургский «Зенит» одержал победу над махачкалинским «Динамо» в матче третьего тура группового этапа Кубка России. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счётом 3:0. Главным героем матча стал Александр Соболев, который оформил дубль. Нападающий отличился на 11-й и 38-й минутах, а ещё один мяч в концовке встречи забил Александр Ерохин. После трёх туров «Зенит» лидирует в группе C, набрав 8 очков. Махачкалинское «Динамо» с одним баллом занимает последнее место в квартете.