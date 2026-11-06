Московский «Спартак» одержал домашнюю победу над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:3 в пользу красно-белых, которые сумели прервать серию из двух поражений подряд.

Хозяева активно начали встречу и уже на второй минуте открыли счёт благодаря шайбе Ильи Котлярова. На восьмой минуте преимущество москвичей увеличил Максим Комтуа. Во втором периоде «Спартак» продолжил наращивать отрыв: на 23-й минуте отличился Павел Порядин, а на 27-й четвёртую шайбу забросил Герман Рубцов.

Минчане ответили двумя голами под конец второго периода. На 38-й минуте шайбу забросил Илья Усов, а на 40-й — Джошуа Брук. В заключительной двадцатиминутке Лукас Локхарт на 55-й минуте восстановил преимущество «Спартака» в три шайбы. Уже через минуту Владимир Алистров сократил отставание гостей, установив окончательный счёт — 5:3.

Эта победа стала для московского клуба первой за три встречи. Ранее красно-белые проиграли на выезде нижегородскому «Торпедо» со счётом 1:3, а затем дома уступили ярославскому «Локомотиву» — 1:4.

После 24 матчей «Спартак» набрал 30 очков и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Следующую встречу москвичи проведут 9 ноября в Санкт-Петербурге против СКА.

Минское «Динамо», в свою очередь, располагается на девятой строчке Западной конференции. В активе белорусского клуба 22 очка после 23 матчей. Уже 8 ноября минчане сыграют на выезде с «Сочи».

Ранее Life.ru сообщал, что «Спартак» проиграл ярославскому «Локомотиву» при рекордной посещаемости. Встреча завершилась со счётом 1:4 и собрала на московской арене «Мегаспорт» 10 265 зрителей. Это стало лучшим показателем посещаемости матчей КХЛ в столице с начала сезона-2026/27.