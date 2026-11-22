Московский «Спартак» не сумел удержать победу над махачкалинским «Динамо» в 15-м туре РПЛ. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

Красно-белые вышли вперёд уже на 14-й минуте благодаря голу Романа Зобнина. Преимущество москвичей сохранялось почти до финального свистка, однако на 89-й минуте Даниил Лесовой восстановил равновесие.

«Спартак» проводил встречу без основного вратаря Александра Максименко и полузащитника Эсекьеля Барко. После ничьей московская команда набрала 30 очков и осталась на третьем месте в турнирной таблице. Победа позволила бы красно-белым обойти «Зенит», у которого 31 балл, и сравняться по очкам с лидирующим столичным «Динамо», набравшим 32 очка.

Махачкалинский клуб с 17 очками занимает 12-ю строчку. В следующем туре «Спартак» 30 ноября встретится на выезде с воронежским «Факелом», а махачкалинцы днём ранее сыграют в гостях с «Локомотивом».

Ранее Life.ru сообщал о разгромной победе «Спартака» над «Локомотивом» в московском дерби. В матче 13-го тура РПЛ красно-белые отправили в ворота железнодорожников четыре безответных мяча и впервые за семь лет добились столь крупной гостевой победы над принципиальным соперником.