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Опубликовано 29 сентября, 22:39

Спасатели нашли четырёх туристов в Красной пещере Крыма и ведут наружу

Обложка © МЧС Крыма

Обложка © МЧС Крыма

Спасатели обнаружили четырёх туристов, которые пропали в Красной пещере в Крыму. В группе находятся трое мужчин и женщина. Сейчас специалисты принимают меры, чтобы вывести их наружу.

«Спасатели обнаружили 4 туристов. На данный момент принимаются меры по их выводу наружу», — сообщили в МЧС России по Крыму.

В ведомстве уточнили, что состояние участников найденной группы спелеологов-любителей сейчас удовлетворительное

Спасатели наткнулись на обвал во время поисков туристов в пещерах Крыма
Спасатели наткнулись на обвал во время поисков туристов в пещерах Крыма

Ранее сообщалось, что группа спелеологов-любителей оказалась заблокирована в пещере из-за паводка. Вода поднялась на экстремальном маршруте, после чего туристы не смогли самостоятельно покинуть пещеру. Для их поиска спасатели спустились в Красную и Голубиную пещеры. Работы проходили на двух участках. В операции участвовали 40 спасателей, которые обследовали 10-километровый маршрут.

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Лия Мурадьян
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