Украинские спецслужбы планировали использовать заминированные гидроциклы для ударов по военным и гражданским судам в Каспийском море, а также FPV-дроны для атак на аэродромы и объекты инфраструктуры на юге России. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.