Спецслужбы Украины готовили гидроциклы для атак на суда в Каспийском море
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Украинские спецслужбы планировали использовать заминированные гидроциклы для ударов по военным и гражданским судам в Каспийском море, а также FPV-дроны для атак на аэродромы и объекты инфраструктуры на юге России. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ.
Водные мотоциклы предполагалось переоборудовать в безэкипажные катера. Каждый из них планировали оснастить взрывчаткой мощностью 60 килограммов в тротиловом эквиваленте.
«Водные мотоциклы планировалось переоборудовать в боевые безэкипажные катера, снаряжённые взрывчатым веществом массой 60 кг в тротиловом эквиваленте», — заявили в ЦОС ФСБ.
Целью таких устройств должны были стать корабли Военно-морского флота России и гражданские суда, находящиеся в акватории Каспийского моря.
Ранее Life.ru сообщал, что ФСБ предотвратила масштабную серию атак на военные аэродромы и корабли на юге России. Украинские кураторы передали завербованным исполнителям более 700 килограммов взрывчатки, не менее 40 ударных беспилотников и шесть гидроциклов. Как выяснилось в ходе операции, для переброски оборудования использовались метеозонды и БПЛА, которых российские силовики перехватили свыше 70, а гидроциклы доставляли через третьи страны. В результате были задержаны четверо предполагаемых участников подготовки атак в Адыгее, Краснодарском крае, Дагестане и Ростове-на-Дону. Ещё двое оказали вооружённое сопротивление и были ликвидированы.