Spiegel: Министры ФРГ призвали Мерца отложить обвинения в адрес России

В правительстве Германии возникли разногласия о том, когда связывать Россию с инцидентом с беспилотником в аэропорту Лейпцига. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц хотел как можно скорее выступить с публичным обвинением, однако двое участников закрытой встречи потребовали дать расследованию больше времени, сообщает Spiegel.

Встреча состоялась в конце августа с участием министра внутренних дел ФРГ Александера Добриндта, главы немецкого МИД Йоханна Вадефуля и советника канцлера по безопасности Гюнтера Зауттера.

«Двое участников встречи… призывают не торопиться и просят дать немного больше времени», — говорится в публикации.

По данным журнала, Добриндт предупреждал, что поспешное заявление может помешать расследованию. Вадефуль, в свою очередь, призывал заранее подготовиться к возможным ответным мерам Москвы.

В начале августа сотрудник аэропорта Лейпциг/Галле обнаружил беспилотник со взрывчаткой в зоне безопасности грузового терминала. В результате инцидента никто не пострадал. 1 сентября правительство ФРГ официально возложило ответственность за случившееся на Россию, объявив о закрытии российского генконсульства в Бонне и «Русского дома» в Берлине. Конкретных доказательств в публичном заявлении Берлин не привёл.

После обвинений Берлина посол России в Германии Сергей Нечаев назвал их бездоказательными и абсурдными. Дипломат заявил, что Москва рассматривает произошедшее как «наспех состряпанную провокацию», направленную на дальнейшее ухудшение российско-германских отношений.